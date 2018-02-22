Beşiktaş'ta Caner Erkin'e son uyarı
Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında oyundan alınan ve bu yüzden teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren Caner Erkin'e yönetimden son uyarı geldi.
Bayern Münih, özellikle Robben oyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın solunu koridora çevirdi. Bu bölgede etkisiz bir performans sergileyen Caner Erkin, oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Bu sezon hakeme hakaret ve çirkin hareketinden dolayı 6 maç ceza alan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti. Caner'in Şenol Güneş'e tepkisi bardağı taşıran son damla oldu.
Yönetimin, tecrübeli futbolcuyu son kez uyarma kararı aldığı, agresif tavırlarına son vermemesi halinde ağır bir şekilde cezalandırılacağı öğrenildi. (Sabah)
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