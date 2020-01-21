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GeriFutbol Beşiktaş'ta Caner Erkin için Yunanistan'dan sürpriz transfer teklifi
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Caner Erkin için Yunanistan'dan sürpriz transfer teklifi

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Beşiktaş'ta Caner Erkin için Yunanistan'dan sürpriz transfer teklifi

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Yunanistan'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından ilk talip ortaya çıktı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla Yunanistan ekibi AEK'nın yakından ilgilendiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre Caner'in menajeri ile temasa geçen AEK'nın teklifini ilettiği ve cevap beklediği belirtildi. Caner'e yıllık 1.2 milyon Euro önermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi ise henüz harekete geçmedi.

Beşiktaşta Caner Erkin için Yunanistandan sürpriz transfer teklifi

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