Beşiktaş'ta büyük sürpriz Fatih! Güneş yine yapacağını yaptı...
Pepe’nin sakatlığının tam anlamıyla geçmemesi nedeniyle Şenol Güneş’in Ankara’da stoper olarak 1997 doğumlu futbolcuyu oynatması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig’de yarın Ankaragücü’ne konuk olacak Beşiktaş’ta teknik patron Şenol Güneş, genç yetenek Fatih Aksoy’a ‘Hazır ol’ emri verdi.
Takımın yıldız stoperi Pepe’nin sakatlığının tam anlamıyla geçmemesi nedeniyle Güneş’in Aksoy’a 11’de görev vermesi bekleniyor. Daha önce Dorukhan’ı Genk, Güven’i ise Sivas maçlarında ilk 11’de oynatan Güneş böylece gençleştirme operasyonunu sürdürmüş olacak. Öte yandan başkent deplasmanında Love forvette tek başına görev alırken, Güven yedeğe çekilecek.
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