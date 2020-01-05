Haber Giriş: 05.01.2020 - 16:55,
Beşiktaş'ta büyük şok! Tüm oyuncular serbest kalıyor...
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda büyük şok yaşanıyor. Maaşları ödenmeyen takımın tamamı serbest kalıyor.
Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ve 12 takımın bulunduğu ligde 11. sırada bulunan Beşiktaş maddi sıkıntılarla boğuşuyor.
6 aydır alacakları ödenmeyen oyuncular kulübe ihtar çekmişti. Bu ihtar süresi yarın doluyor. Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre yönetim şuana kadar oyunculara herhangi bir dönüş yapmadı ve büyük ihtimalle alacakların ödenmemesi söz konusu...
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