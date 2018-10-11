Beşiktaş'ta büyük şok! Ljajic'in durumu belli oldu
Beşiktaş, Sırbistan Milli Takımı kampına gittikten sonra sakatlanan Adem Ljacic için açıklama yaptı.
Beşiktaş, mili takım kampında sakatlanan Adem Ljacic'in sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu.
Adem Ljacic'in sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisinin Sırbistan'da başladığı belirtildi.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.
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