Beşiktaş'ta büyük şok! Babel...
Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusundan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı
Bu haber Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.
2-2 biten karşılaşmayı tamamlayamayan Ryan Babel yerini Javario Dilrosun'a bıraktı.
Hollandalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinin ardından yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor.
Bu durum kritik karşılaşmalar öncesi Beşiktaş'ta keyifleri iyice kaçırdı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Rivaldo'dan tarihe geçen rövaşata golü!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle