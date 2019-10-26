Beşiktaş'ta büyük kayıp! 22 milyon...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta büyük kayıp! 22 milyon...
GeriFutbol Beşiktaş'ta büyük kayıp! 22 milyon...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Sabah
26.10.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta büyük kayıp! 22 milyon...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş'ta sahadaki başarısızlık kasaya da yansıdı. Buna göre Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayabilen Kartal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ödediği performans priminden 12 milyon TL'lik kaybı oldu.

TFF tarafından maç başı 2.7 milyon TL galibiyet, 1.4 milyon TL beraberlik dağıtılırken, siyah-beyazlı ekip, ilk 8 haftada 21.6 milyon TL'nin sadece 9.6'sını kasasına koyabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde de durum farklı olmadı. Grup aşamasında şimdiye kadar oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Kara Kartal, 10.9 milyon TL'yi rakiplerine ikram etti. Beşiktaş'ın iki kulvarda kaybettiği performans primi böylelikle 22.9 milyon TL'ye ulaştı.

YÖNETİMDEN 105 MİLYON TL ÖDEME

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, futbolculara verdiği ödeme sözünü yerine getirdi… Futbolcular ve teknik heyetin Temmuz ayından bu yana biriken alacaklarına karşılık toplam 105 milyon TL hesaplara yatırıldı. Personele ise alacakları gelecek hafta ödenecek. Söz konusu meblağı kendi içinde toplayan yönetim kurulu, UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıdı sorununu da aşmış oldu.

Beşiktaşta Vida sevinci Derbide...
Beşiktaş'ta Vida sevinci! Derbide...

Beşiktaşta büyük kayıp 22 milyon...

Beşiktaşta büyük kayıp 22 milyon...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle