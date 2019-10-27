Beşiktaş'ta büyük coşku! Umut Nayir'den üçlü
Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı mağlup ettiği mücadelenin 69. dakikasında siyah-beyazlıların golünü atan Umut Nayir, maçın ardından tribünlere 3’lü çektirdi.
Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın tek golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Maçın 82. dakikasında yerini Güven’e bırakan ve mücadelenin bitmesini yedek kulübesinde heyecanla bekleyen Umut Nayir, Mete Kalkavan’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, maçın ardından da tribünlere çağrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Umut Nayir, siyah-beyazlılara maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu.
SOYUNMA ODASINDA COŞKU!
Beşiktaş takımı, soyunma odasında ise büyük coşku içindeydi. Kötü giden takımın, derbide galibiyet alması takımda büyük moral yükselmesine sebep oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle