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Haber Giriş: 26.12.2019 - 21:12,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok!

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok!

Beşiktaş'ta Burak yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta sahada yer alamayacaklar.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun durumları belli oldu.

Sakaltıkları sebebiyle idmana katılmayan Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas da antrenmanda yer almadı.

- Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.

Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Beşiktaşta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok


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