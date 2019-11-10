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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
10.11.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi!

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi!

Süper Lig’in 11. haftasında taraftarı önünde Denizlispor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet...

UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste alınan 3 yenilginin ardından Braga deplasmanına birçok as oyuncusunu götürmeyen ve lig maçını düşünen Siyah-Beyazlılar, milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Son 4 lig maçında hanesine 10 puan yazdırarak ivme yakalayan ve zirveyle arasındaki puan farkını indirerek yarışta iddialı konuma gelen Beşiktaş, Denizlispor karşısında hata yapmak istemiyor.

4 isim daha formasına kavuşuyor

Siyah-Beyazlılar’da sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Santos, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Kara Kartal’da sakatlığı geçen; Georges-Kevin N’Koudou ise teknik heyetin görev vermesi halinde Yukatel Denizlispor maçında görev alabilecek. Bu arada, hafta içindeki Braga maçında kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de bu akşamki karşılaşmada forma giyebilecek. Teknik ekip, bu akşamki mücadeleyle as kadroya geri dönüş yapıp 11. haftayı da galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

 

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