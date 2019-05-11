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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta bugün ibra yarın seçim

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Beşiktaş'ta bugün ibra yarın seçim

Beşiktaş’ta bugün önce idari ve mali genel kurul gerçekleştirilecek. Fikret Orman yönetiminin iki ayrı dönemi için ibra oylaması yapılacak. Yarınsa üyeler başkanlık seçiminde Orman ile Hürser Tekinoktay arasında seçim yapacak.

Beşiktaş’ta seçim heyecanı başlıyor. Siyah beyazlı kulübün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Yarınsa başkanlık seçimi için üyeler sandık başına gidecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki idari ve mali genel kurul, saat 10.30’da başlayacak. Yarınki seçimde yarışacak olan başkan adayları Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay, kürsüye çıkıp üyelere seslenecek. Bugün, geçen eylülde olağanüstü seçime gidildiği için 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.

İki adayın da listesi açıklandı

Yarnki seçimde başkanlık için yeniden yarışacak olan Fikret Orman’ın asil listesi şu isimlerden oluşuyor: Serdal Adalı, Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Umut Güner, Hüseyin Yücel ve Doğan Küçükemre. Hürser Tekinoktay’ın yönetim listesindeyse şu isimler bulunuyor: Tamer Mert, Doç. Dr. Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Ozan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu ve Aker Çıtak. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu, seçme ve sicil kurulu ile disiplin kurulu için de seçimler yapılacak. Her kurul için en fazla üç liste yarışabiliyor.

Kongre üyeleri için servis kalkacak

Bugünkü idari ve mali genel kurula kongre üyelerinin rahat ulaşabilmesi için İstanbul’da çeşitli merkezlerden servisler kaldırılacak. Buna göre saat 09.00’dan itibaren Bostancı İDO Deniz Otobüsleri Terminali, Kadıköy Rıhtım Cad desi Haldun Taner Sahnesi, Bakırköy Carousel AVM, Aksaray İSKİ, Beşiktaş Üsküdar Vapur İskelesi ve Zincirlikuyu Metrobüs çıkışından ücretsiz servisler kaldırılacak. Aynı servisler kongre bitiminde dönüş hizmeti de sunacak. Aidatını yatırmış ve oy kullanma hakkına sahip 14 bin 200 üyenin olduğu bildirildi.

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