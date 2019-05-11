Beşiktaş'ta bugün ibra yarın seçim
Beşiktaş’ta bugün önce idari ve mali genel kurul gerçekleştirilecek. Fikret Orman yönetiminin iki ayrı dönemi için ibra oylaması yapılacak. Yarınsa üyeler başkanlık seçiminde Orman ile Hürser Tekinoktay arasında seçim yapacak.
Beşiktaş’ta seçim heyecanı başlıyor. Siyah beyazlı kulübün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Yarınsa başkanlık seçimi için üyeler sandık başına gidecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki idari ve mali genel kurul, saat 10.30’da başlayacak. Yarınki seçimde yarışacak olan başkan adayları Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay, kürsüye çıkıp üyelere seslenecek. Bugün, geçen eylülde olağanüstü seçime gidildiği için 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.
İki adayın da listesi açıklandı
Yarnki seçimde başkanlık için yeniden yarışacak olan Fikret Orman’ın asil listesi şu isimlerden oluşuyor: Serdal Adalı, Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Umut Güner, Hüseyin Yücel ve Doğan Küçükemre. Hürser Tekinoktay’ın yönetim listesindeyse şu isimler bulunuyor: Tamer Mert, Doç. Dr. Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Ozan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu ve Aker Çıtak. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu, seçme ve sicil kurulu ile disiplin kurulu için de seçimler yapılacak. Her kurul için en fazla üç liste yarışabiliyor.
Kongre üyeleri için servis kalkacak
Bugünkü idari ve mali genel kurula kongre üyelerinin rahat ulaşabilmesi için İstanbul’da çeşitli merkezlerden servisler kaldırılacak. Buna göre saat 09.00’dan itibaren Bostancı İDO Deniz Otobüsleri Terminali, Kadıköy Rıhtım Cad desi Haldun Taner Sahnesi, Bakırköy Carousel AVM, Aksaray İSKİ, Beşiktaş Üsküdar Vapur İskelesi ve Zincirlikuyu Metrobüs çıkışından ücretsiz servisler kaldırılacak. Aynı servisler kongre bitiminde dönüş hizmeti de sunacak. Aidatını yatırmış ve oy kullanma hakkına sahip 14 bin 200 üyenin olduğu bildirildi.
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