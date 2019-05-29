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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.05.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri

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Beşiktaş'ta bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri

 Teknik direktör için bekleyişini sürdüren Beşiktaş transfer konusunda hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Ryan Babel'den doğan boşluğu doldurmak için Almanya seferine hazırlanıyor.

Adem Ljajic'le 4 yıllık imza atmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, eski yıldızını geri getirmek için de düğmeye basacak. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri.

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde direkt mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta ana gündem transfer.

Transfer komitesi de harekete geçmek için yeni hocayı beklerken bu süreçte pek çok isimle temas kurulmaya devam ediliyor.

Başkan Fikret Orman'ın "Bütçede tasarrufa gideceğiz" açıklamasının ardından yönetim, genç futbolcuları mercek altına alırken bonservisi elinde veya kiralık isimler de kurmayların radarında.

Devre arasında takımdan ayrılıp Fulham'ın yolunu tutan ve yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Ryan Babel'in yerini dolduramayan siyah-beyazlılar, flaş bir ismi yeniden gündemine aldı.

Beşiktaşlı yöneticiler, geride kalan sezonda yine Fulham'da kiralık olarak forma giyen Andre Schürrle için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Daha önce de gündeme gelen ancak şartların uymaması nedeniyle rafta kalan bu transfer için Beşiktaş'ın teknik direktör konusunun neticeye bağlanmasının ardından harekete geçmesi bekleniyor.

Dortmund tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu 400 bin Euro kiralama ücreti karşılığında Fulham'da geçirdi.

24 maçta 6 gol üreten Schürrle, takımımın küme düşmesine ise engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak kanatlardaki skor eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Dortmund'a 2016'da 30 milyon Euro bedelle transfer olan Schürrle, Alman Milli Takım'nın formasını ise 57 maçta giyerken 22 gol kaydetti.

 MOTİNG DE RADARDA
Beşiktaş'ın aynı mevki için bir diğer adayı ise PSG'nin yıldızı Eric Maxim Choupo-Moting... Fransız ekibinde fazla şans bulamamaktan şikayetçi olan Kamerunlu futbolcunun durumunu yakından takip eden yönetim Moting'in kesin olarak ayrılma kararı vermesi halinde teklifini sunacak. İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den PSG'ye bu sezonun başında bedelsiz transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun teklifleri önümüzdeki günlerde değerlendirmeye alacağı öğrenildi.Moting, bu sezon çıktığı 22 lig maçında 3 gol kaydetti.

"GERİ DÖN CENK TOSUN"
Burak Yılmaz'la gol yollarındaki sorunu büyük oranda çözen Beşiktaş'ın gözü yine de yollarda.Siyah-beyazlılar, Everton'da bu sezon aradığını bulamayan ve satış listesine konulduğu söylenen Cenk Tosun için heyecanlı bir bekleyiş içinde. Cenk, transfer tekliflerinde Avrupa'ya öncelik vereceğini açıklarken durumu yakından takip eden siyah-beyazlılar, "Yuvana geri dön" çağrısında bulunacak. Burak ve Cenk'le kusursuz bir hücum hattı hedefleyen Kartal, yeni sezonda bu ikili ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

LJAJIC'TEN MUTLUSU YOK
Beşiktaş'ın Torino'dan bonservisini aldığı Adem Ljajic'in bu gelişmenin ardından çok mutlu olduğu belirtildi.Siyah-beyazlı takımla 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Sırp futbolcu, yeni sezonda hedefinin kupalar olduğunu yakın çevresine ilettiği kaydedildi.Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş, takımdan gönderilecekler listesini de kesinleştirdi.

 

 

 

 

 

 

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