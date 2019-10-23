Beşiktaş'ta bir istifa daha!
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından ikinci istifa da geldi.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından bir istifa daha geldi.
Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı.
Çebi'nin başkan olmasının ardından Uğur Gökhan Sarı istifa etmişti. Böylece siyah beyazlı ekipte ikinci istifa gelmiş oldu.
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