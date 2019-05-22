Beşiktaş'ta bir devrin sonu; Şenol Güneş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta bir devrin sonu; Şenol Güneş
GeriFutbol Beşiktaş'ta bir devrin sonu; Şenol Güneş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
22.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta bir devrin sonu; Şenol Güneş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta bir devrin sonu; Şenol Güneş

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile 24 Mayıs Cuma günü yapacağı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, son kez takımın başında yer alacak.

Sezon içinde A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen ve Kasımpaşa karşılaşmasıyla Beşiktaş'taki kariyerini tamamlayacak Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti.

Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.
Söz konusu 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen de yenildi.

2016-2017 sezonunda Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 berabere biten karşılaşmada rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.

Marcelo Guedes sürprizi Kiralık olarak...
Marcelo Guedes sürprizi! Kiralık olarak...

- İlk 2 sezonda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı.  Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı.

- Son 2 sezonda işler iyi gitmedi

Güneş ve siyah-beyazlı takım için şampiyonluktan sonraki iki Süper Lig sezonunda işler istendiği gibi gitmedi. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 2017-2018 sezonunda 71 puan toplayabildi ve 4. sırada kaldı. Bu sezon Süper Lig'in 30. haftasına kadar zirve mücadelesinin içinde olan Güneş teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a 2-0 yenilerek umutlarını tüketti. Siyah-beyazlı ekip, 34. haftadaki Kasımpaşa'yı yense dahi Güneş dönemindeki en düşük puanda olacak.

Beşiktaşta bir devrin sonu; Şenol Güneş

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı.  Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına imza attı.

Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

- Avrupa'da ilklerin sahibi oldu

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı. 2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

Geçen sezon Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

- Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynattı

Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Fransa'nın Olympique Lyon ekibine penaltılar sonucunda elendi.

12
Flaş karar Fenerbahçeye yazılan Caner...
Flaş karar! Fenerbahçe'ye yazılan Caner...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de deprem! Tam 5 isim...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin liderlik rekorunu kırdı!
Fenerbahçe Beko lige dönüyor
Beşiktaş'ta bir devrin sonu; Şenol Güneş