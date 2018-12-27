Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcu ülkesine dönme kararı aldı!
A Spor'un haberine göre Vagner Love ülkesine dönme kararı aldı. Beşiktaş'ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından sıradaki isim yıldız futbolcu oldu.
Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından Negredo'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, Love'dan da istediği performansı alamadı.
İddiaya göre Brezilya'ya gitmesi halinde 300-400 bin Euro bonservis isteyecek. Türkiye'den teklif gelirse farklı bir bedel belirlenecek. Flamengo ile yakın temas var. Love, kampa katılmayacak. Beşiktaş'tan ayrılacak.
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