Beşiktaş'ta bekleneni veremediler

Beşiktaş, bonservislerini elinde bulundurduğu Pedro Franco, Alexander Milosevic, Denys Boyko ve Aras Özbiliz'den umduğunu bulamadı.

Siyah-beyazlı takımın sezon sonuna kadar Boluspor'a kiraladığı Franco ile Çaykur Rizespor'da aynı şekilde forma giyecek Milosevic'in yanı sıra Aras Özbiliz ve Boyko, Beşiktaş'ta fazla süre alamamanın sıkıntısını yaşadı.

Bu futbolcular arasında en çok şansı Franco yakaladı. 2013-2014 sezonunda 2,4 milyon avro bonservis bedeliyle Kolombiya'nın Millonarios ekibinden 5 yıllığına transfer edilen Franco, ilk iki sezonunda forma şansı yakaladı.

Kolombiyalı futbolcu, ilk sezonunda Süper Lig'de 18 maça çıkarken, Türkiye Kupası'nda bir kez oynadı.

Sonraki sezon kendisini daha fazla gösterme fırsatı bulan 26 yaşındaki Franco, Süper Lig'de 21 kez sahaya çıktı. Avrupa kupalarında 13 maçta forma giyen Pedro Franco, 3 kez de Türkiye Kupası'nda görev aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in 2015-2016 sezonunda takımın başına geçmesiyle gözden düşen Franco, bu sezonun yarım devresinde sadece 3 Türkiye Kupası maçında oynayabildi. 22 yaşında Beşiktaş'a gelen Kolombiyalı futbolcu, 2015-2016 sezonun ikinci yarısını Arjantin'in San Lorenzo ekibinde geçirdi.

Franco, geçen sezon ise eski takımı Millonarios'da görev yaptı.

Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ve 59 resmi maçta forma giyen Franco, Boluspor dahil olmak üzere siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin büyük bölümünü farklı takımlarda geçirmek zorunda kaldı.

Milosevic, bekleneni veremedi

Siyah-beyazlı takımın geleceğe dönük bir başka transferi Alexander Milosevic de hayal kırıklığına neden olan oyuncular arasında yer aldı.

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonun devre arasında gelen 25 yaşındaki Milosevic, ilk döneminde sakatlık sıkıntısı yaşadı. Milosevic, bu sezonda ligde sadece 1 kez şans bulabildi. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile yaptığı lig mücadelesinde 4 dakika oynayabilen Milosevic, 2 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 131 dakika süre alabildi.

Milosevic de Güneş döneminde gözden düşen oyuncular arasında yer aldı. 2015-2016'da ligde sadece Kasımpaşa karşılaşmasında 74 dakika şans bulan İsveçli oyuncu, 3 kez de Türkiye Kupası'nda forma giydi. 2015-2016 sezonun ikinci yarısını Almanya ekiplerinden Hannover 96'da geçiren Milosevic, geçen sezon da aynı ülkeden Darmstadt 98'de oynadı.

Beşiktaş'ın 1 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Milosevic, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular arasında yer alan Milosevic, Beşiktaş kariyerinde çok fazla tercih edilen oyunculardan olamadı.

Boyko ve Aras da kayıp

Beşiktaş'ta Boyko ve Aras da kayıp oyuncular arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin 2015-2016 sezonun devre arasında 3,3 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Ukraynalı file bekçisi, beklenenleri karşılayamadı. Geldiği ilk sezonda sadece 3 lig maçında görev alan Boyko, Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini koruyabildi.

Ligde Atiker Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında toplam 270 dakika süre alan Ukraynalı kaleci, kupada ise iki Atiker Konyaspor maçında şans buldu. Beşiktaş, Boyko'nun görev yaptığı 5 maçta 4 kez yenilirken bir galibiyet aldı. Sadece Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi gole kapatabilen Boyko, 5 karşılaşmada toplam 7 gol yedi.

Sezon öncesi kamplarda kendini gösteremeyen ve Fabricio Agosto Ramirez, Tolga Zengin ile Utku Yuvakuran'ın gerisinde kalan Boyko, Şampiyonlar Ligi listesinde de kendisine yer bulamadı.

Aras Özbiliz, sadece 4 maç oynayabildi

Siyah-beyazlı ekibin 2015-2016'nın devre arasında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Aras Özbiliz, en az süre alan oyuncu oldu.

Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde Rayo Vallecano'ya kiralanan Aras, 2016-2017 sezonunda takımında şans yakalamaya çalıştı. Siyah-beyazlı ekibin Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yaptığı sezonun ilk maçında 7 dakika süre alan Aras, geçen sezon boyunca bir daha Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Sezon boyunca sadece Türkiye Kupası'ndaki 3 karşılaşmada forma giyebilen Aras, bu maçlarda toplam 210 dakika sahada kaldı.

Aras Özbiliz de Boyko gibi Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi.

Kiralık olmaları da yaramadı

Beşiktaş'ın bonservislerini elinde bulundurduğu bu 4 oyuncu, kiralık gittikleri ekiplerde de kendilerini gösteremedi.

2015-2016 sezonun ikinci yarısında Rayo Vallecano'da kiralık oynayan Aras, İspanya'da sadece 3 maçta 97 dakika süre alabildi. Beşiktaş kariyerinde San Lorenzo ve Kolombiya'nın Millonarios ekiplerinde kiralanan Franco ise 2 sezonda toplam 6 karşılaşmaya çıkabildi.

Siyah-beyazlı ekibin kiralık olarak son sezonlarda kullandığı Milosevic ise diğer oyunculara göre daha fazla oynadı. 2015-2016'nın devre arasında Almanya'nın Hannover 96 ekibine kiralık olarak verilen Milosevic, Bundesliga'da 10 karşılaşmada forma giydi. Geçen sezon Darmstadt 98'e geçici transferle giden İsveçli stoper, Almanya'da 18 lig mücadelesinde oynadı.

Siyah-beyazlılarda gözden düşen oyuncular arasında yer alan Boyko ise geçen sezon kiralık olarak yer aldığı İspanya'nın Malaga ekibinde 5 maçta sahaya çıkabildi.

Toplam 8 milyon avro bonservis bedeli ödendi

Beşiktaş, beklentileri karşılayamayan bu oyunculara toplam 8 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Boyko, Ukrayna temsilcisi Dnipro'dan 3 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilirken, Franco, Millonarios ekibinden 2 milyon 400 bin avro ücretle kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlı ekip, Aras'ı Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin avro bonservis parasıyla transfer etti. Beşiktaş, Milosevic'i ise İsveç'in AIK Solna ekibinden 1 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil etti.