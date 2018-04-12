Beşiktaş'ta beklenen anlaşma tamam! İmza yakın...
10 gün önce TRT SPOR'daki görevinden ayrılan Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı.
Reçber, Beşiktaş'ta Scout ve altyapı geliştirme sorumlusu olarak görev yapacak. Beşiktaş yönetimi Scout ve altyapı geliştirme sorumlusu görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.
10 gündür yayınlara çıkmıyordu
En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.
Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi. (Fanatik)
SERKAN REÇBER KİMDİR?
Serkan Reçber, 18 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbolculuk geçmişi bulunan Reçber, kariyerine 1992 yılında Zeytinburnuspor'un alt takımında başlamıştır. 1996 yılına kadar burada oynadıktan sonra aynı yıl Fenerbahçe'ye transfer olan Serkan Reçber, ardından kariyerine; Dardanelspor, Vanspor, Rizespor, Bakırköyspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Yimpaş Yozgatspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, A.Selçukluspor, Güngören Belediyespor takımlarında Ön Libero ve Orta Saha mevkilerinde devam etmiştir.
Serkan Reçber, futbolculuk kariyerini 2010 yılında sonlandırmıştır. Reçber, bu aşamadan sonra kariyerine TRT Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak devam etmiştir.
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