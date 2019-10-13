Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi çalışmalara başladı. Adalı esnaf ziyaretlerine başlarken, Çebi ve Tekinoktay da bu hafta sahaya inecek. Ünal ise hafta içinde basınla buluşacak.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi çalışmalara başladı. Adalı esnaf ziyaretlerine başlarken, Çebi ve Tekinoktay da bu hafta sahaya inecek. İsmail Ünal ise hafta içinde basınla buluşacak.

Beşiktaş, 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula 4 adayla gidecek. Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın aday olduğu kongre öncesinde adaylar da çalışmalarına başladı. Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi, özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla projelerini ve nasıl bir çalışma içinde olacaklarını açıklarken, Serdal Adalı ise sahaya indi. Dün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen ve projelerini anlatan Adalı, ardından Beşiktaş Çarşı'ya giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu. Taraftarla camianın tekrar bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen ve bu doğrultuda ilk olarak Beşiktaş taraftarının kalbi olan Çarşı'ya ziyarette bulunan Adalı, seçime kadar olan sürede ziyaretlerini sıklaştıracak.

Çebi ve Tekinoktay sahaya iniyor

Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi, özellikle sosyal medya hesaplarından çalışmalarına başlarken, birçok dernek ve üyeyle de bire bir görüşmelerde bulunuyor. Son günlerde Altunizade'deki ofisinde kurmaylarıyla birlikte geç saatlere kadar kongre üzerinde çalışan Ahmet Nur Çebi de bu hafta sahaya inmeyi planlıyor. Hürser Tekinoktay da Çebi gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Beşiktaş'ta altyapı teknik direktörlüğü yapan ve bir dönem Scala'nın da yardımcılığını yapan Tekinoktay, özellikle kulübün efsane isimleri olan eski futbolcular ve tribün liderleriyle görüşerek seçim öncesinde camiada birlik ve beraberliği sağlayacağı projelerini anlatıyor. Bir diğer aday olan İsmail Ünal ise şu ana kadar sessiz kaldı. Kongre çalışmalarına bugün itibariyle başlayan Ünal'ın, önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini anlatacağı öğrenildi. Adaylar arasında bir birleşme olup olmayacağı ise bu hafta içinde belli olacak. Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri ise perşembe günü netleşecek. Ayrıca perşembe günü seçime girecek olan isimlerin, genel kuruldaki oy pusula renkleri de belli olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor
SON DAKİKA | UEFA'dan gol sevinci yalanlaması
Cardiff'te sıkı bir maç bizi bekliyor! iddaa'da risksiz tercih...
Boksta Buse Naz'dan gümüş madalya