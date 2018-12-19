Beşiktaş'ta Babel'in doğum günü kutlandı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel için doğum günü kutlaması yapıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollandalı oyuncunun 32. yaş günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve siyah-beyazlı futbolcular yeni yaşında Babel'e mutluluklar diledi.
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