Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ta Babel şoku

Beşiktaş'ta Babel şoku

Beşiktaş'ın Gençlebirliği maçında kırmızı kart gören Ryan Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alacağı tahmin ediliyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ryan Babel'in kırmızı kart cezasının faturası ağır olacak.

Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor.

43. Madde şöyle açıklanıyor: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

Maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray disipline sevk edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray disipline sevk edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Kırmızı kart gören Ryan Babel de disiplinlik oldu.
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL