Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ryan Babel'in kırmızı kart cezasının faturası ağır olacak.
Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor.
43. Madde şöyle açıklanıyor: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.
Maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray disipline sevk edildi.Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Kırmızı kart gören Ryan Babel de disiplinlik oldu.