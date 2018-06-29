Beşiktaş'ta ayrılık resmen duyuruldu!
Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Ukranyalı kaleci Denys Boyko, ülkesinin takımlarından Dinamo Kiev'e transfer oldu.
Dnipro'dan Beşiktaş'a 3.3 milyon Euro'ya transfer olan Denys Boyko, resmen kulüpten ayrıldı.
Denys Boyko'nun menajeri Shablii Vadim, oyuncunun Dinamo Kiev ile 5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Ukraynalı kaleci Denys Boyko, bedelsiz bir şekilde Dinamo Kiev'e transfer oldu.
Geçen sene Kiev'de kiralık olarak forma giyen Boyko forma giydiği 18 maçta 15 gol yedi.
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