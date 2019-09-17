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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Boran BAKŞİ
17.09.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Avcı’dan forvete rotasyon! Umut Nayir

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Beşiktaş'ta Avcı’dan forvete rotasyon! Umut Nayir

Takımı toparlamak için büyük çaba sarf eden teknik ekip Burak’ın yokluğunda Perşembe günü oynanacak karşılaşmaya Umut Nayir’i hazırlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gazişehir’e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Slovan Bratislava ile oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuç çıkarıp, ardından karşılaşacağı Başakşehir maçı ile lige moralli girmek istiyor.

Beşiktaşta Burak Yılmaz sevinci Takımla çalışmalara başladı...
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Takımla çalışmalara başladı...

Umut formaya yakın

Burak Yılmaz’ın sakatlığından dolayı oynayamaması nedeniyle ile takımda bulunan ikinci forvet olan Güven Yalçın’ın son karşılaşmalardaki performansı teknik ekibin ve taraftarın kafasında soru işareti yaratıyor.

Bu nedenle Burak dönene kadar daha formda bir isme forma şansı vermek isteyen siyah beyazlılar,forvet hattında Umut Nayir ile rotasyona gidiyor. 3-2 kaybedilen Gazişehir maçında sonradan oyuna girip dakikalar sonra gol atan genç isim, attığı golle öz güven kazandı.

Beşiktaş’ta kalıcı olmak isteyen Umut, bireysel hoca eşliğinde Perşembe günü oynanacak Slovan Bratislava karşılaşmasına hazırlanıyor.

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