Beşiktaş'ta Avcı dönemi resmen başlıyor!
Siyah-beyazlı kulüp, yarın başkan Fikret Orman'ın katılımıyla tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile yarın düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da katılacak. Saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak.
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