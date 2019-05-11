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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildi!

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Beşiktaş'ta Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildi!

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı. Kongre Divan Kurulu Başkanlığı’na Atıf Keçeci seçildi. Ali Rıza Dizdar’ı destekleyenler ise Atıf Keçeci’nin seçilmesini protesto etti.

Beşiktaş’ta 2018 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı.

Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, açılış konuşmasını yaparken, Divan Kurulu Başkanlığı için Atıf Keçeci ve Ali Rıza Dizdar’ın aday olduğunu belirtti ve oylama yapıldı.

Oylamada oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanı oldu.

Ahmet Ürkmezgil’in, “Büyük çoğunlukla Atıf Keçeci, Divan Başkanlığı’na seçilmiştir” ifadelerini kullanmasından sonra Ali Rıza Dizdar’ın ismini önerenler, tek tek sayım yapılmadığı için protesto ederek, “Hak, hukuk, adalet” diye bağırdı.

Atıf Keçeci’nin kürsüye çıkmasının ardından “Atıf istifa” seslerinin yükseldiği kongrede Atıf Keçeci ise, “Hayatımızda yanlışımız yok. Bu kongremizin Beşiktaş için hayırlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum” dedi.

Atıf Keçeci’nin açıklamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte kongrenin açılışı yapıldı. 

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Beşiktaşta Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildi

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