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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.09.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atiba ve Diaby sevinci

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Beşiktaş'ta Atiba ve Diaby sevinci

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları - Yeni transfer Abdoulay Diaby ve sakatlığı geçen Atiba Hutchinson takımla çalıştı

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ve sakatlığı geçen Atiba Hutchinson'ın takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisine devam edilen Burak Yılmaz'ın katılmadığı bildirildi. Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi.

İdmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Isınma hareketleri, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan idmanın, pas çalışması ile sürdüğü aktarıldı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenmanın, minik kale maç ve şut çalışması ile tamamlandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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