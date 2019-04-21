Beşiktaş'ta Atiba kontratı kaptı!
Sözleşmesindeki madde gereği kalan 6 maçın 5’inde oynaması halinde 1 yıl daha Beşiktaş’ta kalacak olan Atiba için yönetim erkenden harekete geçti. Opsiyonun devreye girmesini beklemeden 36 yaşındaki yıldızın mukavelesi uzatılacak.
Sezon başında istediği sözleşme verilmedi, kampa götürülmedi, haftalarca yönetimi bekledi... Ancak o Atiba, ligin en kritik döneminde Beşiktaş’ın yine en önemli oyuncularından biri haline geldi. Özellikle sezonun ikinci yarısındaki çıkışın kahramanlarından olan Atiba, 36 yaşına basmasına rağmen performansını artırarak sürdürüyor. Orta sahadaki görevinin yanı sıra son 9 lig maçında 4 de gol atan kaptan, sadece taraftarların ve camianın değil, yönetimin de takdirini kazandı. Mukavelesindeki madde gereği kalan 6 maçın 5’inde oynaması halinde sözleşmesi otomatik uzayacak olan Atiba için yönetim erkenden harekete geçti. Yani Kanadalı futbolcu, 5 maçtan az oynasa bile yönetim Atiba ile yeni kontrat imzayacak. 12 Mayıs’taki kongre sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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