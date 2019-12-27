Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şov! Tam 4 gol...
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği maçını 1 gol, 3 asistle tamamladı.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği maça Atiba Hutchinson damgasını vurdu.
İlk devreye 1-0 geriye düşen Beşiktaş'ta sahneye Atiba Hutchinson çıktı. Takımının ilk 3 golün asistleri yapan isim olan Atiba, 90. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Maçın son düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar, Atiba lehine tezahüratlarda bulundu.
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