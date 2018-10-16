Beşiktaş'ta antrenman sonrası barbekü partisi
Beşiktaş yönetimi, teknik heyet ve futbolcular gerçekleştirilen sabah antrenmanın ardından barbekü partisinde bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, asbaşkan Umut Güner, Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı ifade edildi.
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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