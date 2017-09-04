Beşiktaş'ta alarm! Negredo...

Büyük umutlarla Valencia'dan transfer edilen Alvaro Negredo şu ana kadar kayıpları oynuyor... Süper Lig'de Antalya, Kasımpaşa ve Bursa maçlarında sonradan oyuna giren fakat hiç etkili olamayan İspanyol yıldız önceki gün Kayseri ile yapılan özel karşılaşmada 90 dakikada sahada yer aldı.

​FİZİKİ OLARAK EKSİKLERİ VAR

Fakat Negredo bu maçta da hiçbir varlık gösteremedi. Fiziki olarak da büyük eksikleri göze çarpan tecrübeli forvet, lig ve Avrupa'da Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür öncesi çok büyük endişe yaratıyor.

​YOĞUN BİR ÇABA HARCANIYOR

Başta Şenol Güneş olmak üzere teknik heyet bu tabloyu tersine çevirmek için yoğun çaba harcıyor. Negredo ile özel görüşmeler yapan Güneş, İspanyol yıldızın bir an önce forma girmesini istiyor. (Takvim)