Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Milli takım kamplarından henüz dönmeyen Anderson Talisca, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi, antrenmana katılmadı.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda futbolcular, top kontrolü, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve çeşitli pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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