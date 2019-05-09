Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda denge ve kuvvet hareketlerinin yer aldığı istasyon çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda oyun, kontrol-pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
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