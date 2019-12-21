Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi takıma ziyaret

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışması ile sürdü. Dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durulan antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.



- Ahmet Nur Çebi'den takıma ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'ın da yer aldığı ziyarette Çebi, siyah-beyazlı teknik ekip ve futbolculara Fenerbahçe derbisi için başarı diledi.

Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, antrenmanı da takip etti.

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