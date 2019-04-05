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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi adaylığını açıklıyor

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi adaylığını açıklıyor

Camiadan adaylığı için büyük baskı gören Ahmet Nur Çebi, taleplere kayıtsız kalmayacak. Yakın zamanda son karanını verecek olan Beşiktaş’ın eski ikinci başkanı, seçimle ilgili açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş’ta Mayıs ayı başında yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Fikret Orman dışında net bir isim aday olarak gözükmezken, Ahmet Nur Çebi’nin büyük bir hazırlık içinde olduğu belirtildi. Adaylık konusunda camiadan büyük baskı gören, bu doğrultuda eski yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran’la birlikte çalışmalar yürüten Ahmet Nur Çebi, taleplere kayıtsız kalmayacak. Yakın zaman içinde kesin kararını verecek olan Çebi, düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimle ilgili açıklama yapacak.

‘Karşıma çıkmaz’ demişti

Fikret Orman’ın başkanlığı sürecinde ikinci başkanlık görevini yürüten ancak son yönetimde yer almayan Ahmet Nur Çebi, sıkıntılı dönemlerde kulübe sağladığı kasa kolaylığı ile camianın övgüsünü kazanmıştı. Başkan Orman ise daha önce yaptığı açıklamada, “Biz 6.5 sene birlikte çalıştık. Aday olması beni üzmez ama Ahmet ağabey benim karşıma çıkmaz” demişti.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir panelde başkan seçildiği ilk dönemini bu sözlerle anlatmıştı...

Fikret Orman: Ben Beşiktaş'ı 450'nin üzerinde mahkemeden aldımBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, katıldığı panelde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, "Türk futbolu küçülerek bu borç yükünü aşabilir durumda. Beşiktaş Kulübünü Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden almadım ki, Çağlayan Adliyesi'nde 450'nin üzerinde mahkemeden aldım" ifadelerini kullandı.
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