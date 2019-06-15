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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Adriano yolcu

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Beşiktaş'ta Adriano yolcu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda transfer çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu.

Siyah beyazlı kulüp, yıllık 1,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen yıldız oyuncu ile yolları ayırma kararı aldı.

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürdürüyor. Diğer taraftan yeni sezonun kadro planlamasını yapan siyah beyazlılarda yıllık 1,5 milyon Euro'luk sözleşme teklifini reddeden yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

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A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Brezilyalı sol bek Adriano'yo 1 yıl için 1,5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Adriano'nun bu teklifi reddetmemesi üzerine 34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

Beşiktaş'ın, 2016'nın Temmuz ayında 2,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı sol bek, siyah beyazlı formayla çıktığı 111 maçta 4 gol atıp 11 asist yaptı.

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