Beşiktaş'ta Adriano yolcu
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda transfer çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu.
Siyah beyazlı kulüp, yıllık 1,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen yıldız oyuncu ile yolları ayırma kararı aldı.
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürdürüyor. Diğer taraftan yeni sezonun kadro planlamasını yapan siyah beyazlılarda yıllık 1,5 milyon Euro'luk sözleşme teklifini reddeden yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Brezilyalı sol bek Adriano'yo 1 yıl için 1,5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Adriano'nun bu teklifi reddetmemesi üzerine 34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
Beşiktaş'ın, 2016'nın Temmuz ayında 2,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı sol bek, siyah beyazlı formayla çıktığı 111 maçta 4 gol atıp 11 asist yaptı.
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