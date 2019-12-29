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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 07:15,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten isyan: "Tepkileri hak etmiyorum"

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten isyan: "Tepkileri hak etmiyorum"

Beşiktaş'ta son maçlarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken Adem Ljajic sitemkar konuştu.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’a geldiği günden bu yana özveri işe oynadığını söyleyen Sırbistanlı futbolcu, tepkiyi hak etmediklerini söyledi.

Rakiplerin sert oynadıklarını ileri süren Ljajic “Performans düşüklüğü yok, takım olarak sorun yaşadık sonradan toparlandık. İkinci yarıda daha iyi olacağız” dedi.

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Beşiktaşta Adem Ljajicten isyan: Tepkileri hak etmiyorum


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