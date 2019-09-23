Beşiktaş'ta Adem Ljajic Trabzon maçında yok
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında sarı kart gören Adem Ljajic cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Siyah beyazlıların Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa'yı ittiği için sarı kart gören Adem Ljajic, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
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