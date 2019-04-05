Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı!
Beşiktaş, Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisinin alınması konusunda kriz yaşıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisi yönetimi düşündürüyor. Bütçeyi daraltacak olan yönetim, ilk planda 10 milyon Euro harcamayı planlıyor. Ljajic'in zorunlu satın alma opsiyonu ise 5 milyon 250 bin Euro.
Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinden Boşnak asıllı Sırp futbolcu için indirim isteyecek. Rakamı 4 milyon Euro çekmeyi düşünen Başkan Fikret Orman, 4 eşit taksitte ödeme yapmayı planlıyor.
Orman, sonuç elde edemezse bonservisi alınacak oyuncuyu yüksek ücretle satacak.
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