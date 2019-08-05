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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.08.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi!

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Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi!

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın Udinese’yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Beşiktaş’ın transfer çalışmalarına güncelleme geldi!

İlk etapta sol stoper, sol bek ve sol kanat transferiyle döneme noktayı koymayı planlayan Kara Kartal, listeye forveti de ekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarı sebebiyle ilk etapta önceliği sol stopere veren ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ikinci hedef olarak forveti seçti. Burak’ın beklenmedik sakatlığı sonrasında Beşiktaş’ın ilk olarak takımın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Kara Kartal’da 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarlara kendisini çok sevdiren, ek olarak her fırsatta Beşiktaş’a olan sevgisini dile getiren Kamerunlu oyuncu için resmi çalışmaların, bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Sakatlıktan kurtulmasının ardından geçen sezon Porto’da 11 karşılaşmada forma giyip 4 gollük performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş’a geri dönmeye sıcak olduğu biliniyor. Forvet hattına ek olarak sağ kanatta da forma giyebilen deneyimli oyuncu için kiralama formülünün devreye sokulması bekleniyor.

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