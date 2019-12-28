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Haber Giriş: 28.12.2019 - 09:43,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta 6 günlük devre arası tatili başladı

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Beşiktaş'ta 6 günlük devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı.

Ligde 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan siyah-beyazlı takım, 6 gün izin yapacak. Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü toplanıp Antalya'ya gidecek.

Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampında 2 de hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba günü Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak.

Beşiktaş, Altınordu karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek.

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Beşiktaşta 6 günlük devre arası tatili başladı


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