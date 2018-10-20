Beşiktaş'ta 4 önemli eksik! Göztepe'nin iddaa oranı...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk oluyor. İzmir kafilesinde 4 önemli isim yer almadı! İşte detaylar ve maçın iddaa oranları...
- Üst üste 3 maç kazandıktan sonra Kasımpaşa deplasmanında kaybeden Göztepe, geçen sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da kaybetmişti.
- Atakan ve Traore dışında eksikleri olmadığını söyleyen teknik direktör Bayram Bektaş, 'Fenerbahçe'yi içerde, Trabzonspor'u deplasmanda yendik, Beşiktaş'ı da yenebiliriz.' açıklamasını yaptı.
- İzmir/Bornova'da oynadıkları son 3 lig maçında fireleri yok.
Beşiktaş
- Cezalı Vida'ya sakatlıkları bulunan Adriano, Ljajic ve Pepe de eklendi. Beşiktaş 4 önemli ismini İzmir'e götürmedi!
- Şenol Güneş'in savunmanın ortasında 'Medel-Roco' ile başlaması bekleniyor.
- 'Milli maç arası' öncesi formunu yükselten Vagner Love ile gol arayacak olan siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig maçında da gol yedi, son 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı.
- Bakalım İzmir'den hatasız dönebilecekler mi?
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