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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Fotoğraflar: Emre OKTAY
01.08.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 4 futbolcu imzayı attı! 'Ali Koç'a borçluyuz...'

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Beşiktaş'ta 4 futbolcu imzayı attı! 'Ali Koç'a borçluyuz...'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyalzı ekibin 4 futbolcuya imza attırdığı törende açıklamalarda bulundu. Orman, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

'BU TABLOYU ALİ KOÇ'A BORÇLUYUZ'
Biz hayatı tamamen Beşiktaş ile yaşamıyoruz, çevremizdeki herkes de Beşiktaşlı değil. Dolayısıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de düşman değiliz. Benim hayatımdaki en yakın arkadaşlarım da rakip takımları tutuyor. Spor tarafına gelince bir gerginlikten beslenenler var, bir de icraattan beslenenler var. Biz icraattan besleniyoruz. Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu, Galatasaray'ı tebrik ettik ev bu süre zarfında Galatasaray ile hiçbir atışmamız olmadı. Şu anda futbolda inanılmaz bir pozitif ortam var ve bu pozitif ortamı da sayın Ali Koç'a borçluyuz, bu durumdan da mutluyuz. Ortak menfaatler için Kulüpler Birliği'nde de mücadele ediyoruz. Biz de her taraftar gibi maç izliyoruz. Şu anki pozitif havanın oluşmasında hiçbir ego olmadan Fenerbahçe Spor Kulübü ve sayın Ali Koç'a borçluyuz, kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım iyi ilişkilerimiz bu şekilde de devam edecek" dedi.

'FABRİ'YE GİT DEMEDİK'
Transfer politikaları hakkında da konuşan Orman, "Futbolcu satışından daha önemlisi, futbocuların nereye satıldığıdır? Biz, Premier Lig, İtalya, İspanya'ya oyuncu satıyoruz, bu çok önemli. Beşiktaş bir vitrin kulübü ve oyuncular dünya üzerindeki her kulüp tarafından takip ediliyor. Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz, bizim ana hedefimiz şampiyon olmaktır, taraftarımız şampiyon olunca mutlu oluyor, bizi takdir ediyor. Bizim bütün operasyonumuz şampiyonluk üzerine. Bazı oyuncular zaman zaman gitmek istiyor, bazılarına ise biz teklif ediyoruz, gitmiyorlar. Biz Fabri'ye git demedik, Fabri kendisi gitmek istedi. Cenk'te de durum aynı şekilde, biz kendisine yardımcı olduk. Gazeteler bizim bütün oyuncularımızı satıyor, herkesin dengesi bozuldu" şeklinde konuştu.

PEPE TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA
Pepe'nin ayrılmak istemesi durumunda kendisi ile görüşeceklerini ifade eden Orman, "Tosic inanılmaz bir kontrat aldı Çin'den gitti. Mitrovic'i kullanamadık ve aldığımız parayı sattık. Fabri'nin bir yıl sözleşmesi kalmıştı, seneye bedava gitmesinden ise bu sene para kazanarak kendisi ile yollarımızı ayırdık. Vida bir gün o kulübe gitti, bir gün bu kulübe gitti, bizim haberimiz yok. Pepe, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz yardımcı oluruz ama biz kendisini bir yıl bizimle olsun diye almadık. Pepe, gelip bana ben Beşiktaş'tan ayrılmak istiyorum demedi ama derse oturur konuşuruz. Bir oyuncu gitmek istiyorsa demek ki bir talibi vardır" dedi.

Fikret Orman; "UEFA ile olan finansal anlaşmamız bitti. Kadromuz yavaş yavaş yaşlanmaya başlamıştı, elimizdeki bütçeler ile transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bir anda değil ama yavaş yavaş takımı gençleştirmeye başladık. Yaşlı arkadaşlar ile de yollarımızı ayırıyoruz"

Beşiktaşta 4 futbolcu imzayı attı Ali Koça borçluyuz...

İMZA ATAN 4 İSİMDEN AÇIKLAMA
Güven Yalçın; Beşiktaş'ta mutluyum, forma için savaşacağım. Oğuzhan ağabeyi kendimi örnek görüyorum, ben de o yoldan gitmek istiyorum. Ağabeylerim bana ne verirse alacağım.

Umut Nayir; "Köklü, büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Benim de amacım, adımızı bu kulübün tarihine yazdırmak ve şampiyon kadrolar arasında yer almak. Cenk Tosun örneği herkesin dilinde ve şu anda Premier Lig'de mücadele ediyor. Bu kulübün geçmişinde çok büyük santraforlar oynadı, hepsinden gereken dersleri alacağım ve ben de kendi hikayemi yazacağım.

Dorukhan; Çok büyük bir kulüpteyiz, bunun farkındayız. Başkanımıza ve hocamıza bu şansı bize verdikleri için teşekkür ediyoruz.Formayı almak için son ana kadar mücadele edeceğim. Genç futbolcular olarak ekstra çalışmak çok önemli, Şenol Güneş hocamız da zaten gereken desteği veriyor. Biz de çok çalışarak takıma faydalı olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Hem sağ bek hem de orta sahada da oynayabiliyorum. Pozisyon bilgimi biraz daha geliştirerek orta sahada oynayabileceğimi düşünüyorum.

Roco; Bu şansı verdikleri için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum, taraftarımızın önüne çıkmak için çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ta her türlü forma rekabetine açığım ve arkadaşlarımdan da dersler alacağım. Hem Beşiktaş hem de Şili Milli Takımı için çok iyi durumda olmak zorundayım. Medel ne pozisyonda oynarsa oynasın bütün takıma ve taraftara güven veren bir oyuncu. Benim özelliklerime gelirsek çalışkan bir oyuncuyum, fiziksel özelliklerim var ve en önemlisi takım oyuncusuyum.

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