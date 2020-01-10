Beşiktaş'ta 305 milyon liralık ibra krizi!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin haftalardır merakla beklenen genel kurulu dün yapıldı. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen toplantıda iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ve genel sekreter Mesut Urgancılar, daha önce ilan edildiği şekilde Futbol A.Ş’nin yönetim kurulundan ayrıldılar. İkinci kritik gelişme ise, kulübün eski başkanı Fikret Orman dönemine yönelik hesapların ibra oylamasında yaşandı.

Yönetimdeki üyeler ibra edilmedi

Orman, başkan olarak görev yaptığı 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin faaliyetler ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi. Söz konusu dönemde Futbol A.Ş’de yönetim kurulu üyesi olan üyeler ise ibra edildi. Eski başkan Fikret Orman’ın ibra edilmemesi ile birlikte Beşiktaş’ta yeni bir süreç başlarken, başkan Ahmet Nur Çebi’nin bugün konuyla ilgili basın toplantısı yapacağı açıklandı. “Peki, bundan sonra ne olacak?” sorusunun cevabına gelince...

Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yüzde 51 hissesine sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, eski başkan Fikret Orman aleyhinde 90 gün içerisinde dava açma hakkına sahip. Eğer dernek, tazminat talepli davayı kazanırsa Beşiktaş Kulübü, ibra edilmeyen dönemde gerçekleşen 305 milyon 711 bin 408 TL’lik zararı Orman’dan talep edebilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, dava açıp açmayacağını bugünkü basın toplantısında açıklaması bekleniyor.