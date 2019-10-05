Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti
GeriFutbol Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
05.10.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti

Wolverhampton maçı öncesinde yaşadıkları çeşitli sorunlar sebebiyle kadroya dahil edilmeyen 3 isim, dün takımla çalıştı. Dinlendirilen Burak Yılmaz, mide sorununu atlatan Diaby ve migren ağrısı geçen N’Koudou’nun, yarınki Alanya maçında forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün Wolverhampton ile oynayan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların antrenmanda, 5’e 2 idmanı ve dar alanda oyunun ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Avcı’nın kararı...

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı sonrasında Wolverhampton’la oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yeni sakatlıktan çıkması ve yoğun tempoda zorlanması sebebiyle görev verilmeyip dinlendirilen Burak Yılmaz da dünkü idmanda yer aldı.

Öte yandan İngiliz ekibiyle yapılan mücadelenin kadrosunda mide rahatsızlığı sebebiyle olmayan Abdoulay Diaby ve migren ağrısı sebebiyle listeden çıkarılan Kevin N’Koudou da problemlerini atlatmalarının ardından dünkü idmanda yer aldılar. Bu 3 futbolcunun da yarın Vodafone Park’ta Alanyaspor’la oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alabilecek durumda olduğu öğrenildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'a kötü haber! Falcao limitleri zorladı, sakatlandı
Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti
Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
Ersun Yanal: Lig eskisi gibi değil