Beşiktaş'ta 2 isim listeye alınmadı
Türkiye Futbol Federasyonu’na ikinci yarının A takım oyuncu listesini veren Beşiktaş, Aras Özbiliz ve Boyko’yu listeye dahil etmedi.
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na ikinci yarı A takım listesini verirken, kadroda Aras Özbiliz ve kaleci Boyko’nun isimleri yer almadı. İlk yarı boyunca sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve kadroda yer bulamayan, devre arası kampının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Töre ise verilen listede yerini aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle