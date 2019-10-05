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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Türkiye
05.10.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın adayı Samet Aybaba!

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın adayı Samet Aybaba!

Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olması halinde Abdullah Avcı ile kötü sonuçların devam etmesi durumunda seçim vaadi olarak Samet Aybaba’yı sunacak.

Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli. Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkılamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor. 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kimlerin aday olacağı merak edilirken, kulislerden çok çarpıcı bilgiler geliyor.

Fikret Orman’ın yönetiminde olan ikinci başkan Serdal Adalı adaylık için çalışmalarına devam ediyor. Adalı’nın, seçim vaadi olarak camianın gönlünde ayrı bir yeri olan ismi getireceği konuşuluyor: Samet Aybaba... Kurmayları birlikte değerlendirmelerini sürdüren Adalı, Aybaba ismine sıcak bakıyor.

TAZMİNAT ENGELİ

İlk etapta değişikliğe karşı olduğu öğrenilen Adalı’nın görüşünü Aybaba ismi değiştirdi. ‘Feda dönemi’ olarak bilinen 2012-13 sezonunda kısıtlı imkânlarla başarılı olan teknik adamın takıma olumlu hava katacağına inanan tecrübeli yönetici bu seçeneği şimdilik kenarda bekletiyor. Her ne kadar Aybaba ismi destek görse de, Adalı’nın yakın çevresine “Umarım saha sonuçları düzelir ve böyle bir değişikliğe gerek kalmaz” dediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Abdullah Avcı gönderilmesi hâlinde yeni yönetime ciddi bir külfet olacak. Senelik 12 milyon liradan 3 yılda 36 milyon lira alacak olan Avcı, eğer gönderilirse bu yılın sonuna kadar alması gereken 12 milyon liranın tamamını tazminat olarak alacak.

ALANYA HAZIRLIĞI

Wolverhampton’a son dakika golüyle yenilen Beşiktaş, ligde yarın Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Wolverhampton maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle forma giymeyen Diaby ile migren rahatsızlığından dolayı kadrodan çıkarılan N’Koudou dünkü idmanda yer aldı.

DİVAN KURULU ONAYLADI

Beşiktaş’ta imza toplayıp adaylık hakkı kazanan ilk isim İsmail Ünal oldu. Serdar Bilgili döneminde genel sekreterlik yapan ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı olan Ünal, 300 imzayı topladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de İsmail Ünal’ın adaylık için önünde bir engel kalmadığını kendisine yazılı olarak tebliğ etti.

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