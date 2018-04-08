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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.04.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Beşiktaşlılar Vodafone Park'ta gole doyuyor

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Beşiktaşlılar Vodafone Park'ta gole doyuyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yerinde taraftarlarına bol gollü maçlar izletiyor.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta yaptığı 52 resmi karşılaşmada toplam 131 gol attı. Keyifli maçlara sahne olan bu statta Beşiktaş, böylece 2,5 gol ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de oynadığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 88 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 10 Avrupa mücadelesinde 18 ve 8 Türkiye Kupası'nda 25 gol kaydetti.

Yarısına yakınında 3 ve üzerinde gol attı

Beşiktaş, Vodafone Park'taki 52 karşılaşmanın 23'ünde taraftarlarına 3 ve üzerinde gol sevinci yaşatmayı başardı.
Siyah-beyazlı ekip, bu 23 karşılaşmanın 12'sinde 3 gol birden attı. 6 karşılaşmada dörder gol kaydeden Beşiktaş, 4 mücadelede taraftarlarına beşer gol sevinci yaşattı.
Siyah-beyazlılar, tarihi skorlardan birine de Vodafone Park'ta imza attı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup etti.

Son 13 maçta ortalamasını 3,3'e çıkardı

Vodafone Park'ta bu sezonun ilk 9 maçında toplam 13 gol atabilen Beşiktaş, son 13 karşılaşmada ise hücumdaki etkisini artırdı.
Stadındaki ilk 9 karşılaşmada 13 gol atarak 1,4 gol ortalamasında kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki 13 karşılaşmada toplam 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş, böylece gol ortalamasını 3,3'e kadar çıkardı.
Beşiktaş, söz konusu 13 mücadelenin 8'ini 3 ve üzerinde gol atarak tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon hücumda etkisinin az olduğu ilk 9 karşılaşmada 4 kez kazanabilirken, 5'ini beraberlikle bitirdi.
Gol sayısını artırdığı sonraki 13 karşılaşmada 11 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer maçı da beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Derbilerdeki keyif arttı

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçlarda da gole kolay ulaşmaya başladı.
Derbi maçlarda bu iki rakibini Vodafone Park'ta 6 kez konuk eden Beşiktaş, fileleri 11 kez havalandırdı.
Geçen sezon ligde Galatasaray maçını 2-2 bitiren ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle oynadığı kupa mücadelesini ise 1-0 yenilgiyle tamamladı.
Beşiktaş, bu sezon taraftarlarına daha keyifli derbi maçları izletti. Süper Lig'de Vodafone Park'taki ilk derbi maçta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, kupada ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Sadece 2 maçta gol atamadı

Siyah-beyazlı ekip, stadındaki 52 maçın sadece 2'sinde gol sevinci yaşayamadı.
Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada gol bulamayan Beşiktaş, bu sezon da ligdeki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesini 0-0 beraberlikle tamamladı.

En çok golü Cenk Tosun attı, Talisca peşinde

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta attığı gollerde şu ana dek en etkili isim Cenk Tosun oldu.
Devre arasında İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk, Dolmabahçe'de 23 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezonun ikinci yarısındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca ise 21 gole ulaştı.

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