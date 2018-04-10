Beşiktaşlılar Hollanda'da coştu
Hollanda Beşiktaşlılar Derneğinin birlik beraberlik balosu şampiyonluk marşları ile kutlandı.
Rotterdam Mahzen Restaurant'da Beşiktaş'ın 115'nci yılının kutlamasına Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları ve çok sayıda kongre üyesi ve taraftar topluluğu katıldı.
Ünlü sanatçı Birol Can'ın sahne aldığı gecede şampiyonluk marşları söylenirken ünlü sanatçı Taylan Özgür Ölmez ve orkestrası ile günün sevilen şarkılarını seslendirdi
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları bu sezonda şampiyon olarak üst üste 3. şampiyonluğu kazanacaklarına inandıklarını belirterek "Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyunculara yürekten inanıyoruz. Her zaman kulübümüzün yanındayız. Yurt dışında Avrupa'daki Beşiktaşlılar olarak her maçımızı yerinde takip ediyoruz. Kulübümüzün gelişmesi için ürün satışına ve kombinelerine destek oluyoruz." dedi.
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