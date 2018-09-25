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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.09.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Beşiktaşlı yöneticilerden Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

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Beşiktaşlı yöneticilerden Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

Dün gece sahada oynanan oyun ve skor her iki tarafı da memnun etmese de geçmiş yıllarda yaşanan gerginliklerin ve olayların olmaması özellikle Beşiktaş cephesi tarafından çok olumlu görüldü ve ’özlenen tablo buydu’ şeklinde değerlendirildi.

Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman uzun bir aradan sonra 12 yönetici arkadaşı ile beraber Ülker Stadı’nda yerini alırken başkan Orman, karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana seyretti. Siyah beyazlı yöneticiler de Fenerbahçe’nin protokol tribününde kendilerine gösterilen misafirperverlikten son derece memnun kaldıklarını belirterek, 2’nci devre Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede aynı konukseverliği sergileyeceklerini ifade ettiler.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU: ”ÖZLENEN TABLO BUYDU ”

Fikret Orman ile beraber maça giden 12 yöneticiden 11’i maçı protokol tribününden seyrederken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise karşılaşmayı kız kardeşi ile birlikte siyah beyazlı taraftarların arasında deplasman tribününden seyretmeyi tercih etti.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) karşılaşmayla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Mahmutyazıcıoğlu, geçmiş yılların aksine deplasman tribününde de çok önemli değişimlerin olduğunu ifade etti.

Mahmutyazıcıoğlu, mücadeleyi deplasman tribününde Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte izlemesiyle ilgili olarak, ”Ben karşılaşmayı protokol tribünü yerine kız kardeşimle birlikte taraftarlarımızın arasında seyretmeyi tercih ettim. Gerçekten protokol tribününde seyreden yönetici arkadaşlarım ve ağabeylerim gibi biz de deplasman tribününde çok rahat bir maç seyrettik. Bir kere kulaklarımızı sağır eden müzik sistemi yoktu ve taraftarlarımızla tezahüratlarımızı rahatlıkla yaptık. Kafeterya bölümü sorunsuz bir şeklide çalıştı ve taraftarlarımız ihtiyaçlarını giderdiler. Her şey çok iyiydi. Özlediğimiz tablo buydu. Başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe Yönetimi’ne ve stat sorumlularına teşekkür ediyoruz. Kadıköy’de hiçbir olumsuzluk ve gerginlik olmadan maç seyretmek gerçekten güzel bir duyguymuş. Maçı kazanabilirdik ama maalesef berabere kaldık. Hakem adına da konuşulacak bir şeyin olmaması gecenin güzel anlarından birisiydi” diye konuştu.

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