Beşiktaşlı yıldıza servet! 8 milyon Euro...

İngiliz kulüplerinde şimdi moda, Beşiktaşlı futbolcular… Oğuzhan ve Cenk Tosun'dan sonra ismi geçen üçüncü oyuncu ise Dusko Tosic… Beşiktaş'a sol bek olarak gelip, bekleneni veremeyen ancak kendisini stoper mevkiine attıktan sonra takımın vazgeçilmezi olan Sırp stoperi, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Tottenham'ın istediği ortaya çıktı…

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Tosic'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Tottenham'ın menajerler aracılığı ile nabız yoklayarak, 8 milyon Euro önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, olumlu ya da olumsuz yanıt vermedikleri ve "Niyetiniz ciddiyse resmi teklifle gelin" dedikleri öğrenildi… Ocak'ta Vida'nın takıma katılacak olması nedeniyle, Beşiktaş'ın Tosic'in Tottenham'a gidişine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ

Tosic tam bir profesyonel... Medyada son senelerde Beşiktaş'ın Tosic'in yerine bir stoper aradığı haberleri çıkmıştı. Ama Tosic oyun disiplini, profesyonelliği ve başarılı performansıyla sahada, "Ben takımım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum" mesajını verdi. Yapılan teklife karar verecek olan Beşiktaş kulübü... Vida geleceği için böyle bir satış düşünülür mü ona göre karar verecekler. Bence böyle önemli takım oyuncularını kaybetmemek lazım. İkinci bir örnek isterseniz de Atiba'yı söyleyebilirim.

METİN TEKİN DİYOR Kİ

Tosic özellikle iki senedir çok iyi futbol oynuyor. Ama onu anlatırken çok iyi bir stoper diye değil, çok iyi performans ortaya koyuyor diye anlatırız. Bence yerine konulabilir bir oyuncu. Böyle baktığımızda 8 milyon Euro gibi bir gelir yaratıyorsa gönderilmesi Beşiktaş'ın mali anlamda artısı olur. (Sabah)