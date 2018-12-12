Beşiktaşlı yıldıza 2 talip
Beşiktaş'ın devre arasında göndermeyi planladığı Vagner Love için Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un Beşiktaş'ın devre arasında göndermeyi planladığı Vagner Love için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Transfere bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların önceliği ise oyuncuyu kiralamak değil, satmak. Brezilyalı golcüyle Corinthians, Santos ve Flamengo da ilgileniyor.
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